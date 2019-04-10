2019-04-10T14:17:21+03:00
Общество

Орловцев стали чаще задерживать за распитие спиртного на улицах города

Почувствовавшие тепло горожане под градусом дебоширят
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Орле участились случаи задержаний за распитие спиртного на улицах города. С наступлением теплых весенних дней работы у правоохранителей прибавилось.

В пресс-службе регуправления Росгвардии «КП» рассказали, что сотрудники ведомства задерживают пьяных дебоширов ежедневно.

- Так, вчера около одиннадцати часов утра во дворе многоквартирного дома по улице Раздольной, внимание правоохранителей привлек мужчина, нарушавший общественный порядок громкими криками и нецензурной бранью. Оказалось, что 39-летний орловец употребил крепкий алкогольный напиток. А днем ранее на улице Московской был задержан 25-летний молодой человек, проживающий в Орловской области, за распитие пива в общественном месте, - поделилась с корреспондентом «КП» Ксения Ширина, специалист пресс-службы ведомства.

Между тем по закону распитие алкоголя в общественных местах грозит составлением административного протокола и штрафом. А оказавшим сопротивление действиям сотрудников Росгвардии, публично оскорбившим силовиков, ожидает привлечение к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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