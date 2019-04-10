Орловец отбуксировал чужой автомобиль, чтобы разобрать на запчасти

СЕГОДНЯ 12:06 2019-04-10T12:07:11+03:00

Машину мужчина спрятал в одном из орловских поселков, но был разоблачен

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Орловские полицейские раскрыли кражу автомобиля у местной жительницы. «ВАЗ-21101» увели у женщины в начале апреля в поселке Биофабрика. Машина долгое время стояла припаркованной возле дома.

Сотрудники полиции опросили возможных свидетелей преступления. В результате удалось установить подозреваемого в краже. Им оказался 33-летний мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Машину он отбуксировал, чтобы разобрать ее и продать на запчасти, и спрятал автомобиль в одном из орловских поселков.

- По статье 158 УК РФ в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Автомобиль полицейские изъяли, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU