Орловец отбуксировал чужой автомобиль, чтобы разобрать на запчасти
Орловские полицейские раскрыли кражу автомобиля у местной жительницы. «ВАЗ-21101» увели у женщины в начале апреля в поселке Биофабрика. Машина долгое время стояла припаркованной возле дома.
Сотрудники полиции опросили возможных свидетелей преступления. В результате удалось установить подозреваемого в краже. Им оказался 33-летний мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Машину он отбуксировал, чтобы разобрать ее и продать на запчасти, и спрятал автомобиль в одном из орловских поселков.
- По статье 158 УК РФ в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Автомобиль полицейские изъяли, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU