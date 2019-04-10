Орловские дошколята соревновались в турнире по бадминтону

СЕГОДНЯ 11:44 2019-04-10T11:44:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле прошел первый турнир детской Лиги «Бадминтонята», посвященный Дню космонавтики. Соревнования с участием 25 воспитанников детских садов города состоялись 6 апреля.

Игроки состязались в дисциплинах – «Жонглирование воланом», «Подача» и «Мини-турнир по бадминтону». Курировал турнир лётчик-космонавт, Герой России и Президент федерации бадминтона Орловской области Александр Мисуркин.

- Проигравших не было. Участники подарили всем заряд энергии на весь день и все последующие турниры. Спасибо малышам за искренние эмоции и любовь к бадминтону, - поделились с «КП» организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU