2019-04-10T11:42:07+03:00
Общество

Преподаватель по астрономии стал учителем года в Орловской области

По итогам конкурсных испытаний Сергея Шарова признали лучшим среди более 20 учителей
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото пресс-службы облправительстваФото пресс-службы облправительства
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Преподаватель по астрономии и информатике из гимназии № 34 стал учителем года в Орловской области. По итогам конкурсных испытанийСергея Шарова признали лучшим среди более 20 учителей.

В гимназии преподаватель работает с 2012 года. Его принцип - творческий подход к проведению уроков, совершенствование форм и методов обучения.

Сергей Шаров является победителем областного конкурса на соискание премии имени Киселева за работу «Реализация межпредметных связей математики и астрономии». Его ученики участвуют в научно-практических конференциях и конкурсах разного уровня. Он является инициатором автопробегов по местам боевой славы, стал победителем муниципального конкурса «Самый классный классный».

ИСТОЧНИК KP.RU

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