В Орле на Блынского пожарные от огня спасали хозпостройку
Во вторник вечером, 9 апреля, в Орле на улице Дмитрия Блынского пожарные от огня спасали хозпостройку. Строение выгорело изнутри на площади двенадцать квадратных метров.
- Предполагаемая причина пожара – горение сухой травы. Размер ущерба устанавливается. Пострадавших нет, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 147 раз, из них – 143 выезда на ликвидацию возгораний, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора, и четыре – на различные происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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