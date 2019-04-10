В Орле на Блынского пожарные от огня спасали хозпостройку

СЕГОДНЯ 11:28 2019-04-10T11:28:14+03:00

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Во вторник вечером, 9 апреля, в Орле на улице Дмитрия Блынского пожарные от огня спасали хозпостройку. Строение выгорело изнутри на площади двенадцать квадратных метров.

- Предполагаемая причина пожара – горение сухой травы. Размер ущерба устанавливается. Пострадавших нет, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 147 раз, из них – 143 выезда на ликвидацию возгораний, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора, и четыре – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU