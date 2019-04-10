2019-04-10T11:26:14+03:00
Спорт

Из-за травмы руки орловский вратарь «Спартака» выбыл из спорта на полтора месяца

Александр Селихов получил оскольчатый винтообразный перелом пальца
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта "Спартака"Фото с сайта "Спартака"
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Из-за травмы руки орловский вратарь «Спартака» выбыл из спорта на полтора месяца. В дерби против ЦСКА Александр Селихов сломал палец.

- В субботнем матче во втором тайме голкипер получил оскольчатый винтообразный перелом основной фаланги пятого пальца левой кисти, - сообщает ФК «Спартак-Москва».

Орловского вратаря сменил Александр Максименко. Ту игру «Спартак» проиграл со счетом 0:2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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