СЕГОДНЯ 11:23 2019-04-10T11:23:39+03:00

В Орле презентуют два мировых бестселлера в библиотеке Бунина Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Изменить размер текста: A A

В Орле презентуют два мировых бестселлера в областной библиотеке имени Бунина. Речь идет о книге Ахмада Дониша «Путешествие из Бухары в Петербург» и сборника Омара Хайяма «Рубаи».

- Обе книги вышли в свет в издательском доме «Орлик» в 2018 и 2019 годах. Это совместная работа орловского издательства с Литературным фондом Садриддина Айни и Издательским домом Айни, - рассказали «КП» работники библиотеки.

Презентация пройдет в библиотеке 15 апреля.

Начало мероприятия в 15 часов.

Адрес: улица Максима Горького, 43.

ИСТОЧНИК KP.RU