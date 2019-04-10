В Орле презентуют два мировых бестселлера в библиотеке Бунина
Книги вышли в свет в издательском доме «Орлик»
В Орле презентуют два мировых бестселлера в библиотеке БунинаФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле презентуют два мировых бестселлера в областной библиотеке имени Бунина. Речь идет о книге Ахмада Дониша «Путешествие из Бухары в Петербург» и сборника Омара Хайяма «Рубаи».
- Обе книги вышли в свет в издательском доме «Орлик» в 2018 и 2019 годах. Это совместная работа орловского издательства с Литературным фондом Садриддина Айни и Издательским домом Айни, - рассказали «КП» работники библиотеки.
Презентация пройдет в библиотеке 15 апреля.
Начало мероприятия в 15 часов.
Адрес: улица Максима Горького, 43.
ИСТОЧНИК KP.RU