2019-04-10T11:04:18+03:00
Общество

О правилах дорожного движения напомнили полицейские орловским школьникам

Мероприятия по предупреждению ДТП с участием детей стражи порядка провели в Должанском районе
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УМВД России по Орловской областиФото: УМВД России по Орловской области
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О правилах дорожного движения напомнили полицейские орловским школьникам. Мероприятия по предупреждению ДТП с участием детей стражи порядка провели в Должанском районе.

- Во время бесед сотрудники полиции рассказали о необходимости применения детских удерживающих устройств, применении световозвращающих элементов, безопасном поведении на дороге, запрете управления мотоциклами без прав, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

По данным инспекторов, за истекший период 2019 года на территории поселка Долгое и Должанского района было совершено 11 ДТП. К счастью, в них никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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