О правилах дорожного движения напомнили полицейские орловским школьникам
Мероприятия по предупреждению ДТП с участием детей стражи порядка провели в Должанском районе
Фото: УМВД России по Орловской области
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О правилах дорожного движения напомнили полицейские орловским школьникам. Мероприятия по предупреждению ДТП с участием детей стражи порядка провели в Должанском районе.
- Во время бесед сотрудники полиции рассказали о необходимости применения детских удерживающих устройств, применении световозвращающих элементов, безопасном поведении на дороге, запрете управления мотоциклами без прав, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
По данным инспекторов, за истекший период 2019 года на территории поселка Долгое и Должанского района было совершено 11 ДТП. К счастью, в них никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU