Из-за горения сухой травы в орловской глубинке полыхал нежилой дом
Хозяйственная постройка и нежилой дом спасали пожарные от огня в Малоархангельске. ЧП произошло во вторник днем, 9 апреля.
- В результате пожара хозпостройка сгорела на площади 49 квадратных метров. Пристроенная к дому веранда выгорела внутри по всей площади. Дом закопчен, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
По предположениям специалистов причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при сжигании сухой травы. Размер ущерба устанавливается. Пострадавших нет.
Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 147 раз, из них – 143 выезда на ликвидацию возгораний, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора, и четыре – на различные происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ЧП в Орле и области»