Из-за горения сухой травы в орловской глубинке полыхал нежилой дом

СЕГОДНЯ 11:01 2019-04-10T11:01:35+03:00

Строение и хозпостройка к нему выгорели

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Хозяйственная постройка и нежилой дом спасали пожарные от огня в Малоархангельске. ЧП произошло во вторник днем, 9 апреля.

- В результате пожара хозпостройка сгорела на площади 49 квадратных метров. Пристроенная к дому веранда выгорела внутри по всей площади. Дом закопчен, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

По предположениям специалистов причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при сжигании сухой травы. Размер ущерба устанавливается. Пострадавших нет.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 147 раз, из них – 143 выезда на ликвидацию возгораний, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора, и четыре – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU