2019-04-10T10:58:08+03:00
Общество

ИО начальника УКХ Орла стал Дмитрий Фролов

Кадровую перестановку утвердил глава городской администрации
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото пресс-службы мэрииФото пресс-службы мэрии
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Исполняющим обязанности начальника МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» стал Дмитрий Фролов. Кадровую перестановку утвердил глава городской администрации Александр Муромский.

Справочно:

Дмитрий Александрович Фролов окончил «Московский институт государственного и корпоративного управления». До 2002 года возглавлял отдел комплектации оборудования Брянского государственного предприятия «Дирекция по проектированию и строительству электрофильтров в городе Брянске. В 2003-2004 годах трудился заместителем директора по снабжению ПС ООО «Пемива», до 2005 года — заместителем директора по сбыту ИПТ ЧУП «СтрингАгрален». В 2009 году назначен генеральным директором ООО «Автомагистраль». В последние три года был на должности директора ООО «Автомагистраль».

ИСТОЧНИК KP.RU

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