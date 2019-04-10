2019-04-10T10:40:53+03:00
Общество

В Орле выбрали самого продвинутого компьютерного пользователя среди пенсионеров

В соревнованиях приняли участие 18 людей золотого возраста
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото пресс-службы мэрииФото пресс-службы мэрии
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В Орле выбрали самого продвинутого компьютерного пользователя среди пенсионеров. Городской этап VI Чемпионата Орловской области по компьютерному многоборью прошел 9 апреля в ОГУ имени Тургенева.

В соревнованиях приняли участие 18 людей золотого возраста, в том числе и призеры предыдущих Всероссийских Чемпионатов. Победители поедут на региональный этап IX Всероссийского Чемпионата.

- Лидерами стали Мартынова Елена (60 лет), Трошкина Надежда (63 года), Голованов Василий (63 года), Дорофеева Галина (59 лет), - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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