СЕГОДНЯ 09:48 2019-04-10T09:48:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Орловский спортсмен стал чемпионом турнира по смешанным единоборствам «Fight Nights Global». Дмитрий Бикрёв выиграл пояс лиги в полусреднем весе.

В титульном поединке борец одолел россиянина Максима Буторина. Бой шел пять раундов.

-Будучи студентом Академии ФСО, Дмитрий Бикрёв начинал свой спортивный путь в Орле в секции рукопашного боя. Позже он сменил вид спорта и в течение восьми лет занимался универсальным боем. В его активе Кубок России по рукопашному бою, титулы Чемпиона России, Европы и мира по универсальному бою, - сообщает портал «Орел-спорт».

ИСТОЧНИК KP.RU