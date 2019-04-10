Орловский спортсмен стал чемпионом турнира по смешанным единоборствам
Дмитрий Бикрёв выиграл пояс лиги в полусреднем весе
Фото с сайта "Орел-спорт"
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Орловский спортсмен стал чемпионом турнира по смешанным единоборствам «Fight Nights Global». Дмитрий Бикрёв выиграл пояс лиги в полусреднем весе.
В титульном поединке борец одолел россиянина Максима Буторина. Бой шел пять раундов.
-Будучи студентом Академии ФСО, Дмитрий Бикрёв начинал свой спортивный путь в Орле в секции рукопашного боя. Позже он сменил вид спорта и в течение восьми лет занимался универсальным боем. В его активе Кубок России по рукопашному бою, титулы Чемпиона России, Европы и мира по универсальному бою, - сообщает портал «Орел-спорт».
ИСТОЧНИК KP.RU