2019-04-10T09:39:37+03:00
Общество

Общественники призвали чиновников наладить работу маршруток в Северном районе Орла вечером

После 21 часа на рейсы выходят мало автобусов, в которые невозможно зайти из-за переполненности
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: Вячеслав КоваленкоФото: Вячеслав Коваленко
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Общественники призвали чиновников наладить работу маршруток в Северном районе Орла вечером. После поступивших от местных жителей жалоб активисты провели свой мониторинг. Оказалось, после 21 часа на рейсы выходят мало автобусов, в которые невозможно зайти из-за переполненности.

Наличие транспорта общественники проверили на остановках по улицам Раздольной, Рощинской, Металлургов и Московскому шоссе. Они отметили, что в сторону Северного района из центра транспорт идет переполненный, а после 21 часа обратно в центр он не возвращается: автобусы уходят с маршрутов. Жителям Северного района приходится пользоваться такси, а троллейбусы в Северном районе ходят только по Московскому шоссе.

- Мы продолжаем настаивать на необходимости оставлять на маршрутах несколько единиц транспорта, которые будут работать хотя бы до 23 часов. Много жителей заканчивают рабочий день после 9-ти часов вечера. В это время добираться до дома становится тяжело, - отметили активисты.

Напомним, в ходе предыдущего мониторинга общественники предлагали пересмотреть график работы водителей. По их мнению, после 21 часа вечера необходимо направлять водителей-сменщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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