2019-04-10T09:12:44+03:00
Общество

За чашкой чая орловские полицейские рассказали пенсионерам о видах мошенничеств

Встреча в формате круглого стола прошла в Центре пожилых людей «Красный крест»
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УМВД России по Орловской областиФото: УМВД России по Орловской области
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За чашкой чая орловские полицейские рассказали пенсионерам о видах мошенничеств. Встреча в формате круглого стола в рамках профилактического проекта «Проявляя участие» прошла в Центре пожилых людей «Красный крест».

- Полицейские напомнили пенсионерам об алгоритме безопасного поведения в общественных местах и дома, порекомендовали быть бдительными и проявлять осторожность при общении с незнакомцами. Участники беседы задавали интересующие их вопросы, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В завершение беседы всем участникам встречи раздали памятки и визитки с номерами телефонов. Им еще раз напомнили, что первым делом при возникновении малейших подозрений следует звонить своему участковому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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