Дважды за полчаса две орловчанки пытались ограбить супермаркет
Кражу товаров в одном из магазинов в Советском районе Орла предотвратили росгвардейцы. Инцидент произошел около шести часов вечера.
Стражи порядка, прибыв на место, выяснили, что одна из покупательниц попыталась пронести мимо касс продукты питания и дорогостоящую бытовую химию. Женщину задержали на выходе из магазина.
- Через полчаса персоналу того же супермаркета вновь потребовалась помощь. Оказалась, что еще одна дама преклонного возраста предприняла попытку похитить тот же набор продуктов питания, - сообщили «КП» в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.
Женщин передали полиции для дальнейшего разбирательства.
ИСТОЧНИК KP.RU