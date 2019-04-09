Дважды за полчаса две орловчанки пытались ограбить супермаркет

9 Апр 17:55 2019-04-09T17:56:03+03:00

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Кражу товаров в одном из магазинов в Советском районе Орла предотвратили росгвардейцы. Инцидент произошел около шести часов вечера.

Стражи порядка, прибыв на место, выяснили, что одна из покупательниц попыталась пронести мимо касс продукты питания и дорогостоящую бытовую химию. Женщину задержали на выходе из магазина.

- Через полчаса персоналу того же супермаркета вновь потребовалась помощь. Оказалась, что еще одна дама преклонного возраста предприняла попытку похитить тот же набор продуктов питания, - сообщили «КП» в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.

Женщин передали полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU