2019-04-09T17:46:51+03:00
Общество

Орловские бизнесмены побывали на приеме у руководителя следственного управления

Анатолий Щуров рассмотрел вопросы, связанные с контролем коммерческой деятельности и незаконными действиями конкурентов
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: СУ СК РФ по Орловской областиФото: СУ СК РФ по Орловской области
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Орловские бизнесмены побывали на приеме у руководителя следственного управления. Анатолий Щуров рассмотрел вопросы, связанные с контролем коммерческой деятельности, защитой имущественных интересов, и незаконными действиями конкурентов.

- По завершении приема руководитель следственного управления дал ряд конкретных поручений подчиненным сотрудникам и призвал их уделять вопросам защиты прав предпринимателей должное внимание, отметив, что в Российской Федерации гарантируется свобода законной экономической деятельности и правовое обеспечение этих гарантий – задача всех государственных органов, в том числе и СК России, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Ход рассмотрения жалоб и заявлений Анатолий Щуров взял на личный контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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