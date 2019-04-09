СЕГОДНЯ 17:46 2019-04-09T17:46:51+03:00

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Орловские бизнесмены побывали на приеме у руководителя следственного управления. Анатолий Щуров рассмотрел вопросы, связанные с контролем коммерческой деятельности, защитой имущественных интересов, и незаконными действиями конкурентов.

- По завершении приема руководитель следственного управления дал ряд конкретных поручений подчиненным сотрудникам и призвал их уделять вопросам защиты прав предпринимателей должное внимание, отметив, что в Российской Федерации гарантируется свобода законной экономической деятельности и правовое обеспечение этих гарантий – задача всех государственных органов, в том числе и СК России, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Ход рассмотрения жалоб и заявлений Анатолий Щуров взял на личный контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU