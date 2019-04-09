В Орле состоится выставка арт-объектов

СЕГОДНЯ 15:24 2019-04-09T15:24:57+03:00

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В Орле в первый день мая состоится выставка арт-объектов. Организаторы приглашают желающих принять участие в культурном событии.

Выставка состоится в честь открытия нового летнего сезона в городском парке культуры и отдыха. Разместится экспозиция на входе в ПКиО – у колоннады.

Все жалеющие поучаствовать в мероприятии и стать автором представленных в экспозиции предметов искусства могут обратиться к организаторам по телефону 89208259234 или же в «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU