В ближайшее время в Орле заключат контракты на капремонт дорог
В Орле 9 и 10 апреля будут заключены контракты на капитальный ремонт дорог, который стартует уже скоро. Напомним, 4 участка приведут в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Уже известно, какие организации возьмутся за воплощение национального проекта в Орле и во сколько это обойдется. Московскую улицу будет ремонтировать АО «Орелдорстрой» (стоимость контракта превышает 83 миллиона 700 тысяч рублей), Комсомольскую на участке от 2-й Посадской до Карачевского шоссе приведет в порядок ООО «РемДорСтрой» (за 68 млн 720 тысяч), Северную — ООО «Посейдон» (стоимость контракта 19 млн 488 с половиной тысяч рублей).
- Прием заявок на выполнение ремонта по Кромскому шоссе завершается 12 апреля, - пояснили «Комсомолке» в пресс-службе мэрии Орла.
«КП» следит за ходом ремонта.
ИСТОЧНИК KP.RU
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