СЕГОДНЯ 14:15 2019-04-09T14:15:31+03:00

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В Орле появится оперативный штаб по контролю за вывозом мусора. Инициатором его создания выступил мэр города Василий Новиков.

На процесс вывоза мусора в Орле, после прихода регионального оператора по обращению с отходами, не жаловался только ленивый. Неразбериха с квитанциями, заполненные до отказа контейнеры и замусоренные площадки – в адрес городских властей сыпется шквал жалоб от жителей. Поэтому и было решено создать оперативный штаб.

- В течение двух-трех недель планируется отработать механизм взаимодействия всех участников этого рынка, пока процесс не войдет в рабочее русло. Оперативный штаб будет собираться два раза в неделю, а по необходимости и чаще, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Орловского горсовета.

ИСТОЧНИК KP.RU