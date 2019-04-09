2019-04-09T14:15:31+03:00
Общество

В Орле появится оперативный штаб по контролю за вывозом мусора

Инициатором выступил мэр города Василий Новиков
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле появится оперативный штаб по контролю за вывозом мусора. Инициатором его создания выступил мэр города Василий Новиков.

На процесс вывоза мусора в Орле, после прихода регионального оператора по обращению с отходами, не жаловался только ленивый. Неразбериха с квитанциями, заполненные до отказа контейнеры и замусоренные площадки – в адрес городских властей сыпется шквал жалоб от жителей. Поэтому и было решено создать оперативный штаб.

- В течение двух-трех недель планируется отработать механизм взаимодействия всех участников этого рынка, пока процесс не войдет в рабочее русло. Оперативный штаб будет собираться два раза в неделю, а по необходимости и чаще, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Орловского горсовета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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