Двое орловских подростков увели из подъезда чужой велосипед
Кражу обнаружил хозяин «двухколесного» и заявил в полицию
Двое орловских подростков увели из подъезда чужой велосипедФото: Архив "КП"
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Кражу велосипеда раскрыли полицейские в Орле. О пропаже стражам порядка заявил хозяин двухколесного. Он пояснил, что велосипед стоял в подъезде жилого дома непристегнутым.
- По факту кражи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ. После изучения записей с камер видеонаблюдения сотрудники полиции установили подозреваемых. Ими оказались два орловца 17 и 18-ти лет, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Зайдя в подъезд, подростки увидели велосипед без присмотра и, недолго думая, похитили его. Один из молодых людей раньше уже попадал в поле зрения полицейских за подобное преступление.
ИСТОЧНИК KP.RU