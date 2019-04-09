В Орле начали приводить в порядок памятники и захоронения
В Орле началась подготовка к майским праздникам. Сейчас уже стартовала работа по облагораживанию памятников и воинских захоронений.
Всего в областном центре памятных мест, которые приведут в порядок, 12. Так работа в сквере Танкистов.
- Помимо сквера Танкистов к майским праздникам предстоит подготовить памятники комсомольцам Орловщины, павшим в годы Великой Отечественной войны; участникам локальных войн и военных конфликтов; Героям Гражданской войны; артиллеристам, отдавшим жизнь за Родину в годы Великой Отечественной войны; советским летчикам, героически сражавшимся за освобождение Орловщины; В.И.Ленину, Л.Н. Гуртьеву, Н.С. Лескову, Н.Н. Поликарпову, И.С. Тургеневу, стелу «Орел — город воинской славы», - рассказали «КП» в пресс-службе мэрии Орла.
Также в пресс-службе пояснили, что работы по благоустройству выполнит индивидуальный предприниматель. Стоимость контракта - около ста тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU