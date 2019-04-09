2019-04-09T13:32:02+03:00
Общество

В Орле начали приводить в порядок памятники и захоронения

Городу это обойдется почти в 100 тысяч рублей
Ольга СУПОНЕВА
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Всего в областном центре памятных мест, которые приведут в порядок, 12Всего в областном центре памятных мест, которые приведут в порядок, 12Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле началась подготовка к майским праздникам. Сейчас уже стартовала работа по облагораживанию памятников и воинских захоронений.

Всего в областном центре памятных мест, которые приведут в порядок, 12. Так работа в сквере Танкистов.

- Помимо сквера Танкистов к майским праздникам предстоит подготовить памятники комсомольцам Орловщины, павшим в годы Великой Отечественной войны; участникам локальных войн и военных конфликтов; Героям Гражданской войны; артиллеристам, отдавшим жизнь за Родину в годы Великой Отечественной войны; советским летчикам, героически сражавшимся за освобождение Орловщины; В.И.Ленину, Л.Н. Гуртьеву, Н.С. Лескову, Н.Н. Поликарпову, И.С. Тургеневу, стелу «Орел — город воинской славы», - рассказали «КП» в пресс-службе мэрии Орла.

Также в пресс-службе пояснили, что работы по благоустройству выполнит индивидуальный предприниматель. Стоимость контракта - около ста тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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