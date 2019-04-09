В середине апреля в Орле стартует городской турнир по спортивному ориентированию
По традиции он будет состоять из четырех этапов
В середине апреля в Орле стартует городской турнир по спортивному ориентированиюФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В середине апреля в Орле стартует городской турнир по спортивному ориентированию. Спортсмены разыграют призы Чемпионата Орла и звание «Золотые звезды Орловщины».
По традициигородской турнир будет состоять из четырех этапов. Победителей и призёров определят по сумме 3-х лучших этапов в каждой возрастной группе.
Так, 16 апреля состоится кросс-выбор на «Химмаше». Спустя два дня, 18 апреля,- кросс-спринт в «Парке Победы». 24 апреля спортсменов ожидает кросс-спринт в «Овсянниковском». Завершится турнир 27 апреля в «Медведевском лесу».
ИСТОЧНИК KP.RU