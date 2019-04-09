СЕГОДНЯ 13:06 2019-04-09T13:06:31+03:00

В середине апреля в Орле стартует городской турнир по спортивному ориентированию Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

По традиции он будет состоять из четырех этапов

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В середине апреля в Орле стартует городской турнир по спортивному ориентированию. Спортсмены разыграют призы Чемпионата Орла и звание «Золотые звезды Орловщины».

По традициигородской турнир будет состоять из четырех этапов. Победителей и призёров определят по сумме 3-х лучших этапов в каждой возрастной группе.

Так, 16 апреля состоится кросс-выбор на «Химмаше». Спустя два дня, 18 апреля,- кросс-спринт в «Парке Победы». 24 апреля спортсменов ожидает кросс-спринт в «Овсянниковском». Завершится турнир 27 апреля в «Медведевском лесу».

ИСТОЧНИК KP.RU