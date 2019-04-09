Сложным орловским подросткам покажут фильм о Гагарине
Киноленту запустят в День Космонавтики
Сложным орловским подросткам покажут фильм о ГагаринеФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Сложным орловским подросткам покажут фильм о Юрии Гагарине. Киноленту запустят в День Космонавтики, 12 апреля, в рамках молодежной патриотической акции "Стань первым". Фильм для ста подростков, стоящих на различных видах профилактического учета в городских структурах, запустят в кинотеатре «Победа».
- Акция проводится в целях гражданско-патриотического воспитания молодежи, формирования гражданского и исторического сознания, верности Отечеству, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.
Показ фильма «Гагарин. Первый в космосе» запланирован на 14 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU