2019-04-09T12:03:46+03:00
Общество

Пожарные тренировались тушить здание УМВД в Орле

Учение огнеборцы провели ночью
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС России по Орловской областиФото: ГУ МЧС России по Орловской области
Изменить размер текста:

Пожарные тренировались тушить здание УМВД в Орле. Учение огнеборцы провели ночью.

По замыслу занятий, первичными средствами пожаротушения огонь ликвидировать не удалось. К месту условного возгорания прибыл дежурный караул. Пожарные провели боевое развертывание, проложили рукавные линии. После разведки спасатели подавали стволы на тушение условного пожара, и занимались спасением пострадавших. «Пожар» был оперативно ликвидирован.

- В ходе занятий были отработаны действия дежурного караула по проведению аварийно-спасательных работ и тушению условного пожара с применением звеньев газодымозащитной службы. Также в ходе учений сотрудники части проверили пути эвакуации, подъездные пути и сеть противопожарного водоснабжения, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дважды за полчаса две орловчанки пытались ограбить супермаркет
Орловские бизнесмены побывали на приеме у руководителя следственного управления
Хулиганов, стрелявших по прохожим в Орле, было двое
В Орле состоится выставка арт-объектов
В ближайшее время в Орле заключат контракты на капремонт дорог
В Орле появится оперативный штаб по контролю за вывозом мусора
Двое орловских подростков увели из подъезда чужой велосипед
В Орле начали приводить в порядок памятники и захоронения
Началась регистрация участников «Зелёного Марафона»
В середине апреля в Орле стартует городской турнир по спортивному ориентированию
Сложным орловским подросткам покажут фильм о Гагарине
В Орле за 2019 год произошло 22 ДТП с участием пешеходов
Сжигание сухой травы привело к пожару в доме орловской глубинки
Волонтеры-медики рассказали орловцам как снизить лишний вес
В Орле прошла Международная выставка кошек
В 2019 году в орловских лагерях проведут 22 профильные смены
Орловский краеведческий музей приглашает орловцев поучаствовать в видео-конкурсе
Хозпостройки на трех дачных участках в Орле спасали пожарные от огня
На улице Черкасской в Орле горела «Тойота»
В Орле из котлована около Красного моста спасатели достали мужчину
Орловские школы искусств получат финансирование более 21 миллиона рублей