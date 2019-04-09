СЕГОДНЯ 12:03 2019-04-09T12:03:46+03:00

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Пожарные тренировались тушить здание УМВД в Орле. Учение огнеборцы провели ночью.

По замыслу занятий, первичными средствами пожаротушения огонь ликвидировать не удалось. К месту условного возгорания прибыл дежурный караул. Пожарные провели боевое развертывание, проложили рукавные линии. После разведки спасатели подавали стволы на тушение условного пожара, и занимались спасением пострадавших. «Пожар» был оперативно ликвидирован.

- В ходе занятий были отработаны действия дежурного караула по проведению аварийно-спасательных работ и тушению условного пожара с применением звеньев газодымозащитной службы. Также в ходе учений сотрудники части проверили пути эвакуации, подъездные пути и сеть противопожарного водоснабжения, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU