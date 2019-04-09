Пожарные тренировались тушить здание УМВД в Орле
Пожарные тренировались тушить здание УМВД в Орле. Учение огнеборцы провели ночью.
По замыслу занятий, первичными средствами пожаротушения огонь ликвидировать не удалось. К месту условного возгорания прибыл дежурный караул. Пожарные провели боевое развертывание, проложили рукавные линии. После разведки спасатели подавали стволы на тушение условного пожара, и занимались спасением пострадавших. «Пожар» был оперативно ликвидирован.
- В ходе занятий были отработаны действия дежурного караула по проведению аварийно-спасательных работ и тушению условного пожара с применением звеньев газодымозащитной службы. Также в ходе учений сотрудники части проверили пути эвакуации, подъездные пути и сеть противопожарного водоснабжения, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU