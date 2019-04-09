СЕГОДНЯ 11:19 2019-04-09T11:19:40+03:00

В Орле за 2019 год произошло 22 ДТП с участием пешеходов Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

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В Орле сотрудники ГИБДД провели профилактическую операцию «Пешеход». Такую акцию инспекторы инициировали в связи с участившимися случаями наезда на прохожих.

- Чаще всего пешеходы переходят дорогу в неустановленных местах, выбегают из-за стоящих и движущихся транспортных средств, не обращают внимания на сигналы светофора. Большинство аварийно-опасных ситуаций создают они сами, не задумываясь ни о своей безопасности, ни о безопасности водителя, - рассказали «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Только за истекший период 2019 года в Орле произошло 22 ДТП, связанных с наездом на пешеходов. В результате один человек погиб и 21 получили ранения.В большинстве случаев водители нарушали Правила дорожного движения. 8 ДТП произошли по вине самих пешеходов, семь из которых - на пешеходных переходах.

ИСТОЧНИК KP.RU