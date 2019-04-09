СЕГОДНЯ 11:16 2019-04-09T11:16:24+03:00

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Сжигание сухой травы привело к пожару в доме орловской глубинки. ЧП произошло в СНТ «Березки» Орловского района в понедельник днем, 8 апреля.

- В результате пожара в дачном домике сгорела крыша. Полностью огнем повреждена пристройка, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Размер ущерба устанавливается. Пострадавших нет.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения региона выезжали 136 раз, из них – 128 выездов на ликвидацию возгораний, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора, и восемь – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU