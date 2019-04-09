Волонтеры-медики рассказали орловцам как снизить лишний вес

СЕГОДНЯ 11:11 2019-04-09T11:13:11+03:00

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В пятницу, 5 апреля, в Орловском медицинском институте прошел Круглый стол, посвященный правильному питанию. Волонтеры-медики обратили внимание на то, что проблема ожирения стала одной из наиболее грозных неинфекционных пандемий XXI века, которая поражает людей независимо от их возраста, места проживания и дохода. Страдает от этого заболевания население как развитых богатых стран, так и бедных.

Избыточный вес - настоящая беда современностиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Напомним, по данным Минздрава России к 2015 году около 30 процентов россиян имели избыточную массу тела, около 10 процентов - стадию ожирения.

- Если у вас есть родственники, которые страдали гипертонией или перенесли инфаркт, инсульт, то необходимо обратить внимание на свое здоровье, потому что риски этих заболеваний у вас возрастает, - рассказала «КП» Ольга Вишнякова, заведующая Центром здоровья при Орловской областной клинической больнице.

Круглый стол состоялся в рамках Всемирного дня здоровьяФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Причем именно лишний вес повышает риск инфаркта и инсульта и чтобы избежать этого, нужно соблюдать режим питания, не забывать про завтрак и больше двигаться.

Волонтеры доказали это на личном примере, устроив флешмоб прямо во дворе института.

ИСТОЧНИК KP.RU