2019-04-09T10:43:21+03:00
Общество

В 2019 году в орловских лагерях проведут 22 профильные смены

В них примут участие более 3-х тысяч детей
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В 2019 году в орловских лагерях проведут 22 профильные сменыВ 2019 году в орловских лагерях проведут 22 профильные сменыФото: Архив "КП"
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В 2019 году в Орловской области продолжится практика проведения профильных смен в детских лагерях. Планируется провести 22 профильные смены. В них примут участие более 3,2 тысяч детей.

Так, активистов студотрядов и старшеклассников пригласят на смену «Вожатские старты». Для отличников и победителей предметных олимпиад организована смена для одаренных детей. Специальные смены подготовлены для юных экологов и спортсменов. А традиционная смена «Безопасное колесо» ждет воспитанников объединений технической направленности.

На смену «Туристские тропы Орловщины» приглашаются участники туристских клубов, школ спортивного туризма, школ безопасности и спортивных секций. Традиционно начнет работу оборонно-спортивная смена «Разведчик ВДВ». Также профильные смены будут посвящены пропаганде здорового образа жизни, творческому развитию детей и подростков, воспитанию патриотизма, основам безопасности жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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