2019-04-09T10:36:33+03:00
Звезды

Орловский краеведческий музей приглашает орловцев поучаствовать в видео-конкурсе

Подать заявку нужно до 10 мая
Наталья Меркулова
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..Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В пятницу, 5 апреля, Орловский краеведческий музей дал старт видео-конкурсу на лучший кукольный спектакль «Как хорошо, что есть театр!». Чтобы стать его участником необходимо прийти в музей на выставку «Дом волшебников», посвященную 75-летию Орловского театра кукол и в специально подготовленной фотозоне разыграть кукольный спектакль «Мальчик и ленивая козочка».

- На выставке участников конкурса ждет все необходимое – слова сказки, настоящая театральная ширма и куклы. Единственное, что понадобиться дополнительно – любимый гаджет или видеокамера для записи видеоролика, - рассказали «КП» организаторы конкурса.

Готовые конкурсные работы нужно разместить в группе музея в «ВКонтакте» до 10 мая. Победители будут определены с помощью открытого голосования. Награждение пройдет 18 мая в рамках Международной акции «Ночь музеев».

КОГДА? ГДЕ?

Выставка продлится до 15 апреля

ул. Гостиная, 2

ИСТОЧНИК KP.RU

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