СЕГОДНЯ 10:29 2019-04-09T10:29:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Хозпостройки на трех дачных участках в Орле спасали пожарные от огня в минувший понедельник ночью, 8 марта. ЧП произошло в СНТ «Часовщик».

- В результате пожара на двух участках хозпостройки сгорели полностью. Их крыши обрушились. На третьем дачном участке кирпичная хозпостройка получила термические повреждения кровельных балок, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Причину пожара и размер ущерба предстоит установить специалистам. К счастью, обошлось без пострадавших.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения региона выезжали 136 раз, из них – 128 выездов на ликвидацию возгораний, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора, и восемь – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU