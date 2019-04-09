2019-04-09T10:29:40+03:00
Происшествия

Хозпостройки на трех дачных участках в Орле спасали пожарные от огня

Причина пожара и размер ущерба устанавливаются
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: Вячеслав КоваленкоФото: Вячеслав Коваленко
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Хозпостройки на трех дачных участках в Орле спасали пожарные от огня в минувший понедельник ночью, 8 марта. ЧП произошло в СНТ «Часовщик».

- В результате пожара на двух участках хозпостройки сгорели полностью. Их крыши обрушились. На третьем дачном участке кирпичная хозпостройка получила термические повреждения кровельных балок, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Причину пожара и размер ущерба предстоит установить специалистам. К счастью, обошлось без пострадавших.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения региона выезжали 136 раз, из них – 128 выездов на ликвидацию возгораний, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора, и восемь – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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