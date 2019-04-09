СЕГОДНЯ 10:20 2019-04-09T10:20:05+03:00

На улице Черкасской в Орле горела «Тойота» Фото: Архив "КП"

К счастью, обошлось без пострадавших

Изменить размер текста: A A

На улице Черкасской в Орле горела «Тойота Камри». ЧП произошло в понедельник ночью. 8 апреля.

- В результате пожара в автомобиле выгорел моторный отсек, оплавилась панель приборов, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Причину пожара и размер ущерба предстоит установить специалистам. К счастью, обошлось без пострадавших.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения региона выезжали 136 раз, из них – 128 выездов на ликвидацию возгораний, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора, и восемь – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU