СЕГОДНЯ 10:17 2019-04-09T10:17:03+03:00

В Орле из котлована около Красного моста спасатели достали мужчину Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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В понедельник днем, 8 апреля, спасатели выезжали на улицу Гостиную в Орле. Около Красного моста в котлован провалился мужчина.

- Пострадавшего достали и передали врачам скорой медицинской помощи, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения региона выезжали 136 раз, из них – 128 выездов на ликвидацию возгораний, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора, и восемь – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU