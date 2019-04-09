В Орле из котлована около Красного моста спасатели достали мужчину
Пострадавшего передали врачам скорой помощи
В Орле из котлована около Красного моста спасатели достали мужчинуФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В понедельник днем, 8 апреля, спасатели выезжали на улицу Гостиную в Орле. Около Красного моста в котлован провалился мужчина.
- Пострадавшего достали и передали врачам скорой медицинской помощи, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения региона выезжали 136 раз, из них – 128 выездов на ликвидацию возгораний, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора, и восемь – на различные происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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