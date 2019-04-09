2019-04-09T10:14:44+03:00
Общество

Орловские школы искусств получат финансирование более 21 миллиона рублей

Субсидия предоставляется на покупку музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловские школы искусств получат финансирование более 21 миллиона рублейОрловские школы искусств получат финансирование более 21 миллиона рублейФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловские школы искусств в 2019 году получат финансирование более 21 миллиона рублей. Федеральная субсидия предоставляется на покупку музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов.

- Андрей Клычков подписал постановление о распределении из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов области субсидии на софинансирование реализации мероприятий подпрограммы «Развитие отрасли культуры в Орловской области» государственной программы «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области» на 2019 год, - сообщили «КП» в пресс-службе облправительства.

По документу в Орле школы искусств получат 12,7 миллионов рублей, в Ливнах – 2,1 миллиона рублей, во Мценске – 1,9 миллиона рублей. Орловскому району выделят 1,4 миллиона рублей, Кромскому - более 1 миллиона рублей, Болховскому - 822 тысяч рублей, Урицкому - 611 тысяч рублей и Глазуновскому - около 443 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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