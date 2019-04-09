К 2025 году в Орловской области расселят 137 аварийных домов
Глава Орловской области Андрей Клычков утвердил адресную программу «Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда». Ее поэтапная реализация запланирована на шесть лет, с 2019 по 2025 годы.
В программу вошли дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года и те, что расположены в Орле, Ливнах, Мценске, Малоархангельском и Новосильском районах. Общий объем финансирования составит более 1,4 миллиарда рублей.
Так, за шесть лет из аварийного жилищного фонда будут переселены 3362 человека. На первом этапе, например, уже в 2019-2020 годах, улучшат свои жилищные условия 427 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU