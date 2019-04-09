2019-04-09T09:25:51+03:00
Общество

К 2025 году в Орловской области расселят 137 аварийных домов

Соответствующую адресную программу утвердил глава региона
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
К 2025 году в Орловской области расселят 137 аварийных домовК 2025 году в Орловской области расселят 137 аварийных домовФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Изменить размер текста:

Глава Орловской области Андрей Клычков утвердил адресную программу «Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда». Ее поэтапная реализация запланирована на шесть лет, с 2019 по 2025 годы.

В программу вошли дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года и те, что расположены в Орле, Ливнах, Мценске, Малоархангельском и Новосильском районах. Общий объем финансирования составит более 1,4 миллиарда рублей.

Так, за шесть лет из аварийного жилищного фонда будут переселены 3362 человека. На первом этапе, например, уже в 2019-2020 годах, улучшат свои жилищные условия 427 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дважды за полчаса две орловчанки пытались ограбить супермаркет
Орловские бизнесмены побывали на приеме у руководителя следственного управления
Хулиганов, стрелявших по прохожим в Орле, было двое
В Орле состоится выставка арт-объектов
В ближайшее время в Орле заключат контракты на капремонт дорог
В Орле появится оперативный штаб по контролю за вывозом мусора
Двое орловских подростков увели из подъезда чужой велосипед
В Орле начали приводить в порядок памятники и захоронения
Началась регистрация участников «Зелёного Марафона»
В середине апреля в Орле стартует городской турнир по спортивному ориентированию
Сложным орловским подросткам покажут фильм о Гагарине
Пожарные тренировались тушить здание УМВД в Орле
В Орле за 2019 год произошло 22 ДТП с участием пешеходов
Сжигание сухой травы привело к пожару в доме орловской глубинки
Волонтеры-медики рассказали орловцам как снизить лишний вес
В Орле прошла Международная выставка кошек
В 2019 году в орловских лагерях проведут 22 профильные смены
Орловский краеведческий музей приглашает орловцев поучаствовать в видео-конкурсе
Хозпостройки на трех дачных участках в Орле спасали пожарные от огня
На улице Черкасской в Орле горела «Тойота»
В Орле из котлована около Красного моста спасатели достали мужчину
Орловские школы искусств получат финансирование более 21 миллиона рублей