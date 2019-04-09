СЕГОДНЯ 09:25 2019-04-09T09:25:51+03:00

К 2025 году в Орловской области расселят 137 аварийных домов Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

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Глава Орловской области Андрей Клычков утвердил адресную программу «Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда». Ее поэтапная реализация запланирована на шесть лет, с 2019 по 2025 годы.

В программу вошли дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года и те, что расположены в Орле, Ливнах, Мценске, Малоархангельском и Новосильском районах. Общий объем финансирования составит более 1,4 миллиарда рублей.

Так, за шесть лет из аварийного жилищного фонда будут переселены 3362 человека. На первом этапе, например, уже в 2019-2020 годах, улучшат свои жилищные условия 427 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU