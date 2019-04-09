«Рено» не пропустил мотоцикл на перекрестке в Мценске
«Рено Дастер» не пропустил мотоцикл на одном из орловских перекрестков. ДТП произошло в понедельник вечером, 8 апреля, в районе дома № 19 по улице Рылеева в Мценске. 61-летний водитель иномарки двигался со стороны улицы Карла Маркса и не предоставил преимущество в движении мотоциклу «Баджадж Боксер».
- 17-летний водитель мотоцикла с места аварии на скорой был доставлен в больницу. Молодому человеку оказали помощь и отпустили, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 8 ДТП, в результате которых один человек получил травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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