«Рено» не пропустил мотоцикл на перекрестке в Мценске

СЕГОДНЯ 09:16 2019-04-09T09:16:22+03:00

Водитель «двухколесного» получил травмы и на скорой помощи был доставлен в больницу

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«Рено Дастер» не пропустил мотоцикл на одном из орловских перекрестков. ДТП произошло в понедельник вечером, 8 апреля, в районе дома № 19 по улице Рылеева в Мценске. 61-летний водитель иномарки двигался со стороны улицы Карла Маркса и не предоставил преимущество в движении мотоциклу «Баджадж Боксер».

- 17-летний водитель мотоцикла с места аварии на скорой был доставлен в больницу. Молодому человеку оказали помощь и отпустили, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 8 ДТП, в результате которых один человек получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU