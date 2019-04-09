2019-04-09T09:16:22+03:00
Происшествия

«Рено» не пропустил мотоцикл на перекрестке в Мценске

Водитель «двухколесного» получил травмы и на скорой помощи был доставлен в больницу
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
Изменить размер текста:

«Рено Дастер» не пропустил мотоцикл на одном из орловских перекрестков. ДТП произошло в понедельник вечером, 8 апреля, в районе дома № 19 по улице Рылеева в Мценске. 61-летний водитель иномарки двигался со стороны улицы Карла Маркса и не предоставил преимущество в движении мотоциклу «Баджадж Боксер».

- 17-летний водитель мотоцикла с места аварии на скорой был доставлен в больницу. Молодому человеку оказали помощь и отпустили, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 8 ДТП, в результате которых один человек получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и Орловской области 2019»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дважды за полчаса две орловчанки пытались ограбить супермаркет
Орловские бизнесмены побывали на приеме у руководителя следственного управления
Хулиганов, стрелявших по прохожим в Орле, было двое
В Орле состоится выставка арт-объектов
В ближайшее время в Орле заключат контракты на капремонт дорог
В Орле появится оперативный штаб по контролю за вывозом мусора
Двое орловских подростков увели из подъезда чужой велосипед
В Орле начали приводить в порядок памятники и захоронения
Началась регистрация участников «Зелёного Марафона»
В середине апреля в Орле стартует городской турнир по спортивному ориентированию
Сложным орловским подросткам покажут фильм о Гагарине
Пожарные тренировались тушить здание УМВД в Орле
В Орле за 2019 год произошло 22 ДТП с участием пешеходов
Сжигание сухой травы привело к пожару в доме орловской глубинки
Волонтеры-медики рассказали орловцам как снизить лишний вес
В Орле прошла Международная выставка кошек
В 2019 году в орловских лагерях проведут 22 профильные смены
Орловский краеведческий музей приглашает орловцев поучаствовать в видео-конкурсе
Хозпостройки на трех дачных участках в Орле спасали пожарные от огня
На улице Черкасской в Орле горела «Тойота»
В Орле из котлована около Красного моста спасатели достали мужчину
Орловские школы искусств получат финансирование более 21 миллиона рублей