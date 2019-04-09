На Орловщине выберут лучших юных художников
С 10 апреля на Орловщине стартует областной конкурс имени Курнакова «Славлю Родину свою!». Лучших юных художников определят в трех номинациях: художественно-графическая; художественная фотография; декоративно-прикладное искусство и скульптура.
- Конкурсантами могут стать школьники и участники студий, секций, кружков, клубов от 4-х лет до 21 года. По трем номинациям определятся наиболее одаренные участники, чьи работы будут экспонироваться на областной выставке, - заявили организаторы.
Тематика, техника, стиль, жанр выполнения работ могут быть свободными. Обладателя Гран-При и лауреатов конкурса наградят дипломами и денежными призами.
ИСТОЧНИК KP.RU