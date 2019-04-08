2019-04-08T17:38:50+03:00
Звезды

В Орле откроется персональная выставка художника Никаса Сафронова

С творчеством маэстро орловцев познакомят 80 его живописных и графических работ
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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12 апреля в Орле откроется персональная выставка художника Никаса Сафронова «Тайна Света. Избранное». С творчеством маэстро орловцев познакомят 80 его живописных и графических работ. Это и пейзажи, и натюрморты, и портреты, и сюжетные сюрреалистические композиции, среди которых полотна в уникальном авторском стиле «Dreаm vision».

- Никоса Сафронова по праву можно назвать одним из самых известных российских живописцев нашего времени. Сегодня он входит в десятку лучших современных художников мира. Работы художника отличаются изящной легкостью, манящим пространством и одухотворенностью. Они построены на тончайших ассоциациях, в них перекликаются несколько эпох, - рассказали «КП» работники музея.

Выставка продлится до 26 мая.

Открытие экспозиции с участием Никаса Сафронова состоится 12 апреля в 16 часов по пригласительным билетам.

Адрес: улица Октябрьская, 29.

ИСТОЧНИК KP.RU

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