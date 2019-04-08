Сотрудница одного из орловских ресторанов прикарманила чужой телефон
Кражу мобильного телефона раскрыли в Ливнах сотрудники полиции. О пропаже гаджета стражам порядка сообщила его владелица. Женщина рассказала, что забыла его на раковине в туалетной комнате. Вернувшись туда, телефон девушка уже не обнаружила.
- В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемую в краже. Ей оказалась 52-летняя работница заведения, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
В беседе с полицейскими женщина призналась краже. Похищенный телефон правоохранители забрали. В отношении работницы ресторана по статье 158 УК РФ было возбуждено уголовное дело. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU