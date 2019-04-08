Сотрудница одного из орловских ресторанов прикарманила чужой телефон

8 Апр 17:36 2019-04-08T17:37:05+03:00

Оставленный на раковине в туалетной комнате гаджет женщина присвоила себе

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Кражу мобильного телефона раскрыли в Ливнах сотрудники полиции. О пропаже гаджета стражам порядка сообщила его владелица. Женщина рассказала, что забыла его на раковине в туалетной комнате. Вернувшись туда, телефон девушка уже не обнаружила.

- В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемую в краже. Ей оказалась 52-летняя работница заведения, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В беседе с полицейскими женщина призналась краже. Похищенный телефон правоохранители забрали. В отношении работницы ресторана по статье 158 УК РФ было возбуждено уголовное дело. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU