2019-04-08T17:06:16+03:00
Общество

Орловские активисты собрали 600 килограммов макулатуры

Собранную в рамках акции «Сохраним лес» бумагу отправят на переработку
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта ОНФФото с сайта ОНФ
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Орловские активисты собрали 600 килограммов макулатуры. Собранную в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес» бумагу теперь отправят на переработку.

- Чем больше мы отправим бумажного сырья на переработку, тем больше деревьев удастся сохранить. Такие акции должны стать доброй традицией по сохранению лесонасаждений нашей страны, - подчеркнули общественники.

В Орле сбор макулатуры организовали в корпусах филиала РАНХиГС. Всю бумагу активисты отправили в организацию, которая занимается сбором вторичного сырья. Все участники акции получили подарки и сертификаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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