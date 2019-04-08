Орловские активисты собрали 600 килограммов макулатуры
Собранную в рамках акции «Сохраним лес» бумагу отправят на переработку
Фото с сайта ОНФ
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Орловские активисты собрали 600 килограммов макулатуры. Собранную в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес» бумагу теперь отправят на переработку.
- Чем больше мы отправим бумажного сырья на переработку, тем больше деревьев удастся сохранить. Такие акции должны стать доброй традицией по сохранению лесонасаждений нашей страны, - подчеркнули общественники.
В Орле сбор макулатуры организовали в корпусах филиала РАНХиГС. Всю бумагу активисты отправили в организацию, которая занимается сбором вторичного сырья. Все участники акции получили подарки и сертификаты.
ИСТОЧНИК KP.RU