2019-04-08T16:26:44+03:00
Происшествия

Орловец украл со стройки электропровода и сжег их в лесу

Вора по «горячим следам» задержали стражи порядка
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловец украл со стройки электропровода и сжег их в лесуОрловец украл со стройки электропровода и сжег их в лесуФото: Архив "КП"
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Кражу инструментов со стройки в Северном районе Орла по «горячим следам» раскрыли полицейские. О преступлении стражи порядка узнали со слов сотрудника организации, которая строит дом. Мужчина рассказал, что, придя на работу утром, увидел взломанную дверь подсобки. Там хранились электропровода и инструменты.

- Оперативники выехали на место происшествия. Полицейские осмотрели помещение, опросили работников и обошли территорию. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, в лесном массиве был обнаружен мужчина, который жег электрические провода в костре, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Оказалось, 29-летний мужчина и раньше привлекался к уголовной ответственности. В отношении орловца было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Сейчас он задержан. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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