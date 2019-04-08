Больше 25 тысяч гектаров сельхозземель на Орловщине не используются

СЕГОДНЯ 16:02 2019-04-08T16:02:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле состоялся круглый стол, повесткой которого стало решение вопроса неиспользуемых сельскохозяйственных земель в регионе. Сейчас их площадь на Орловщине составляет больше 25 тысяч гектаров.

Мероприятие состоялось в конце минувшей недели, 5 апреля, в регуправлении Россельхознадзора.

- Заслушав и обсудив доклады и выступления, участники отметили, что, несмотря на достаточную широту правовой регламентации, острота проблем в сфере использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения сохраняется. Например, в Орловской области землями сельскохозназначения занято около 2,5 млн га, в том числе пашней — 1,5 млн га. Площадь неиспользуемых земель составляет на сегодня свыше 25 тыс. га, - рассказали «КП» в пресс-службе Орловского областного совета.

В итоге участники заседания рекомендовали облаправительству принять меры по повышению эффективности и рациональному использованию земли.

ИСТОЧНИК KP.RU