Орловцев научат танцевать полонез и вальс в музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново»

СЕГОДНЯ 15:16 2019-04-08T15:16:57+03:00

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3 мая в орловском музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново» состоится весенний усадебный бал. Традиционно такие торжества с маскарадом и представлениями домашнего театра проходили в галерее усадебного дома.

В рамках специальной программы гостей познакомят с бальной культурой, расскажут о бальных этикете и моде, и, конечно же, о танцах на светском рауте. В исторических интерьерах в сопровождении живой музыки танцмейстеры научат всех желающих танцевать полонез, вальс, котильон.

- Гости приглашаются на бал в вечерних нарядах: для дам — длинные вечерние или бальные платья, для мужчин — фрак, смокинг или классический костюм.

Стоимость участия в программе — 500 рублей.

Начало мероприятия в 18 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU