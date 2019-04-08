СЕГОДНЯ 15:14 2019-04-08T15:15:20+03:00

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В грядущее воскресенье, 14 апреля, в Орле пройдет фестиваль «Территория детства». Площадкой для его проведения станет Центр Своевременного Искусства.

В программе мероприятия – лекции, мастер-классы, психологические практикумы для взрослых, игровые мастерские в тематических зонах для детей.

- Фестиваль «Территория Детства» — это целый день погружения в насыщенную творческую игровую среду для детей и взрослых. Это атмосфера свободы, интереса и познания. Когда досуг интересен всем членам семьи - так здорово побыть вместе! – говорят организаторы.

С полной программой фестиваля можно познакомиться здесь.

КОГДА, ГДЕ?

14 апреля, с 11.00

Ул. Ленина, 1 (ЦСИ)

ИСТОЧНИК KP.RU