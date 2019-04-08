На Орловщине огнеборцы потушили условный пожар в Доме культуры

СЕГОДНЯ 15:00 2019-04-08T15:00:36+03:00

По замыслу, возгорание обнаружили в зрительном зале

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На Орловщине огнеборцы потушили условный пожар в Доме культурыСпасско-Лутовиновского сельского поселения. По замыслу, возгорание обнаружили в зрительном зале.

- После отключения электроэнергии из здания эвакуировали людей и выхвали пожарную охрану. Первичными средствами пожаротушения огонь потушить не удалось. К месту условного возгорания прибыли пожарные расчеты, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Пожарные провели боевое развертывание, проложили рукавные линии. После проведенной разведки, был обнаружен пострадавший человек. Его эвакуировали. Вскоре условный пожар был локализован и потушен.

За время учений сотрудники МЧС отработали маршруты эвакуации людей из здания, провели спасательные работы, проверили наружное противопожарное водоснабжение Дома культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU