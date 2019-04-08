Депутата Госдумы от Орловщины выберут в сентябре

СЕГОДНЯ 13:50 2019-04-08T14:01:02+03:00

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Депутата Госдумы РФ от Орловской области выберут в сентябре. Это произойдет в единый день голосования – 8 сентября 2019.

Напомним, Николай Ковалев, который представлял Орловщину в Государственной Думе более 20 лет, скончался 5 апреля на 70м году жизни. Его подкосила продолжительная болезнь. Что же касается новой кандидатуры, то, как пояснили ТАСС в Центризбиркоме, довыборы по всем вакантным округам проводятся в один день. В том числе по Орловскому одномандатному округу они пройдут 8 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU