В Орле стало известно во сколько обойдется отправить ребенка в летний лагерь

СЕГОДНЯ 13:33 2019-04-08T13:36:49+03:00

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В Орле озвучены цены на путевки в детские загородные летние лагеря. По планам властей, свои каникулы в них проведут более чем полторы тысячи юных жителей города.

Стоимость путевок определена Правительством области. Так, смена в 21 день в санатории обойдется чуть больше чем в 22 тысячи 350 рублей, в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения) на смены продолжительностью 12 дней путевка будет стоить чуть больше 10 тысяч 640 рублей, а в такие же организации но на 21 день обойдется в 18 тысяч 631 рубль.

В городской администрации отмечают, что родители могут воспользоваться мерами социальной поддержки.

- Более 16 миллионов рублей заложены на предоставление мер социальной поддержки по оплате стоимости путевки в загородные оздоровительные организации, свыше 13 миллионов рублей — на организацию питания обучающихся в лагерях дневного пребывания детей, функционирующих на базе муниципальных образовательных организаций, - рассказали «КП» в пресс-службе мэрии Орла.

Подробнее о мерах социальной поддержки можно прочитать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU