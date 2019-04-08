Орловский вратарь «Спартака» в последнем матче получил травму руки

СЕГОДНЯ 12:34 2019-04-08T12:34:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Орловский вратарь «Спартака» Александр Селихов получил травму руки. В последнем матче с ЦСКА голкипер сломал палец на левой кисти. Во втором тайме вратарь «красно-белых» был заменен на Александра Максименко.

- У Селихова диагностирован оскольчатый винтообразный перелом основной фаланги пятого пальца левой кисти, - сообщает официальный портал «Сартака».

Напомним, почти год назад Александр Селихов выбыл из спорта из-за травмы ахиллового сухожилия.

ИСТОЧНИК KP.RU