Орловский вратарь «Спартака» в последнем матче получил травму руки
Александр Селихов сломал палец на левой кисти
Фото: ФК "Спартак-Москва"
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Орловский вратарь «Спартака» Александр Селихов получил травму руки. В последнем матче с ЦСКА голкипер сломал палец на левой кисти. Во втором тайме вратарь «красно-белых» был заменен на Александра Максименко.
- У Селихова диагностирован оскольчатый винтообразный перелом основной фаланги пятого пальца левой кисти, - сообщает официальный портал «Сартака».
Напомним, почти год назад Александр Селихов выбыл из спорта из-за травмы ахиллового сухожилия.
ИСТОЧНИК KP.RU