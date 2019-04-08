2019-04-08T12:34:18+03:00
Спорт

Орловский вратарь «Спартака» в последнем матче получил травму руки

Александр Селихов сломал палец на левой кисти
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: ФК "Спартак-Москва"Фото: ФК "Спартак-Москва"
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Орловский вратарь «Спартака» Александр Селихов получил травму руки. В последнем матче с ЦСКА голкипер сломал палец на левой кисти. Во втором тайме вратарь «красно-белых» был заменен на Александра Максименко.

- У Селихова диагностирован оскольчатый винтообразный перелом основной фаланги пятого пальца левой кисти, - сообщает официальный портал «Сартака».

Напомним, почти год назад Александр Селихов выбыл из спорта из-за травмы ахиллового сухожилия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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