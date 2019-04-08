Серию краж металлолома из котельной раскрыли орловские полицейские

СЕГОДНЯ 12:05 2019-04-08T13:18:51+03:00

Серию краж металлолома в одной из котельной раскрыли орловские полицейские Фото: Архив "КП"

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Серию краж цветного металлолома из котельной раскрыли орловские полицейские в Должанском районе. С заявлением о пропаже к правоохранителям обратились представители администрации поселка.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый. Им оказался 28-летний местный житель, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Лом мужчина похитил ночью. Он проник внутрь через незастекленный проем окна. Краденое орловец отнес в пункт приема цветного металлолома. Оказалось, он причастен и к ряду аналогичных краж, совершенных ранее из этой же котельной.

В отношении мужчины по статье 158 УК РФ было возбуждено уголовное дело. Орловец свою вину полностью признал. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU