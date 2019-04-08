2019-04-08T11:41:21+03:00
Общество

В Орле прошел танцевальный флешмоб «ЗдоровЯ»

В нем приняли участие волонтеры, студенты и все неравнодушные
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В субботу, 6 апреля, в Орле в рамках Всероссийской акции «Будь Здоров» прошел межпоколенческий танцевальный флешмоб «ЗдоровЯ». Участие в нем приняли волонтеры Орловского Реставрационно-строительного техникума, волонтёры РКЦ добровольческих инициатив ОГУ имени Тургенева и все неравнодушные.

- В субботний день провести утреннюю танцевальную зарядку - то, что нужно для здоровья. Очень рада, что мне пригодились мои танцевальные умения и я смогла поделиться ими с ребятами, - поделилась волонтер Тарасенко Полина.

Неожиданно для всех студенты техникума исполнили военный вальс. Все добровольцы поддержали артистов танцами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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