СЕГОДНЯ 11:39 2019-04-08T11:39:33+03:00

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Жилой дом в орловской глубинке полыхал из-за неосторожного курения. ЧП случилось ранним утром в субботу, 6 апреля, в деревне Гнилуша Глазуновского района.

- В результате пожара на кухне сгорела мебель и предметы обихода. Кухня выгорела по всей площади, - сообщили «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.

Размер ущерба устанавливается. К счастью, обошлось без пострадавших.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 196 раз, из них – 187 выездов на ликвидацию возгораний и 9 – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU